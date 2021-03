Een ongeziene hoeveelheid afval, een muizenplaag om u tegen te zeggen en stront tot op de muren: dit was de eerste aflevering van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’

TVGisterenavond was het tijd voor de eerste aflevering van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ en van de makers kregen we meteen al enkele ‘pareltjes’ te zien. Wat dacht je bijvoorbeeld van een openbaar toilet waar de restjes uitwerpselen tot op de deur hangen of een keuken die in eeuwen al niet meer werd schoongemaakt en zo voor een muizenplaag zorgde? Voor deze professionele cleaners is het dagelijkse kost.

In de aflevering van vanavond leerden we de enthousiaste en vrolijke Willy kennen. Hij is elke dag op de baan om mobiele, openbare toiletten proper te houden en die hebben voor hem nog maar weinig geheimen. Restjes uitwerpselen tot op de deur en onderbroeken die naast het toilet op de grond gegooid worden: voor Willy is het absoluut geen verrassing meer. “Ofwel hebben ze in hun broek gedaan of ze hebben hun onderbroek gebruikt om hun kont af te vegen”, vertelt de man al lachend.

Van een vuile wc naar een vuile keuken. In de ‘Vuilste Job van Vlaanderen’ wordt Steven opgeroepen om een muizenplaag in te dijken. Alleen komt hij terecht in een stort van een keuken, de droom van elke muis met andere woorden. “Als mensen zo leven, dan hebben ze geen enkel respect voor een huurwoning”, maakt Steven duidelijk.

Last but not least hebben we nog Tim en Annelies. Zij moeten een huis opruimen dat er na twee jaar leegstand bij lag als een stort. Een buurman die als kind in het huis woonde, is alvast aangeslagen wanneer hij de huidige toestand van het pand ziet. “Het doet pijn om te zien wat er van het huis geworden is”, aldus de buurman.

