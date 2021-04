“Dokter begrijpt mijn seksuele appetijt op mijn 85ste niet”: Luk Alloo ontdekt hoe Frank zijn oude dagen spendeert

TV Django heeft geen spijt van serenade in ‘De Bacheloret­te’: “Fier op de tekst, uitvoering kon beter”

23 april Een opmerkelijk moment in ‘De Bachelorette’. Tijdens de thuisdates besliste kandidaat Django immers om een zelfgeschreven lied voor Elke Clijsters te brengen. Iets waar hij - nu onze trommelvliezen nog toeteren - misschien beter twee keer over had nagedacht. “Maar spijt heb ik er niet van.” Ook de andere mannen namen Elke mee naar hun huis waar ze haar voorstelden aan hun vrienden en familie.