Dina Tersago en Andy Peelman blikken terug op 40 ‘Ze Zeggen Dat’s’

TV Opvallende onthulling bij ‘Wat een Jaar!’: hoe Stijn Coninx “per toeval” de film ‘Hector’ regisseer­de

Vrijdag gaan de VTM-kijkers in ‘Wat een Jaar!’ mee met Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas van Geel naar het jaar 1987. Het jaar van de bouw van de Liefkenshoektunnel, de fameuze toespraak van president Reagan in West-Berlijn en van Michael Jacksons wereldhit ‘I’m Bad’. Koen verschijnt op het podium als Gordon Gekko in de film ‘Wall Street’ terwijl Jonas helemaal opgaat in zijn rol als Sonny Crockett in de politiereeks ‘Miami Vice’. Nathalie stapt in de teletijdmachine en komt terug als Krystle Carrington in ‘Dynasty’. Te gast deze week zijn regisseurs Stijn Coninx en Jan Verheyen, die met een glaasje gifgroene Pisang Ambon terugblikken op het glamoureuze jaar 1987.

