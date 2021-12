Andy Peelman stapt uit 'De Buurtpolitie', mede door de perceptie rond de reeks: “Ik krijg nogal wat te horen tijdens het uitgaan”

TV Witloof leren eten, zonnecrème smeren en zijn we allemaal racistisch? Dit was ‘Ze Zeggen Dat’

In ‘Ze Zeggen Dat’ testte Dina of het klopt dat je echt alles kan leren eten. Op haar bord: kaas. Iets waar Dina spontaan van moet kokhalzen. “Als kind lustte ik al geen kaas en nu nog steeds niet. Ik vind dat kaas een zure geur heeft.” Daarnaast onderzoeken Andy en Dina ook of iedereen racistisch is en of zonnepanelen met een digitale teller niet meer rendabel zijn. En voor dat laatste experiment krijgen ze hulp uit onverwachte hoek: Pat Krimson en Loredana komen een feestje bouwen.

