Bom in ‘Familie’: de Bomma en Albert gaan scheiden

TV Albert heeft vrijdag in ‘Familie’ voor opschudding gezorgd. Het personage van Ray Verhaeghe (94) wandelde de Jan & Alleman binnen met een koffer in de hand en één duidelijke boodschap: “Ik ga scheiden van de Bomma.” De kijkers hebben in 30 seizoenen ‘Familie’ al tientallen liefdesbreuken meegemaakt, maar deze had werkelijk niemand niet zien aankomen.

Annie Geeraerts (94) speelt de Bomma al sinds de eerste aflevering in 1991. Pas op 1 september 1992 dook Albert in het verhaal op. Amper enkele maanden later werd er al getrouwd. Maar aan dat huwelijk kan binnenkort een einde komen als Albert, met een advocaat onder de arm, zijn plannen doorzet.

Volledig scherm Albert wil scheiden van de bomma. © VTM

“In ‘Familie’ voert Anna altijd het hoge woord en moet Albert zijn mond houden”, zegt Ray Verhaeghe. “Herkenbaar, want zo is het ook in veel families. Zeker bij een tweede huwelijk. Maar soms kan een kleine vonk de hele boel doen ontploffen. Zoals in ‘Familie’. Bij Albert kookte het potje donderdag over toen Anna hem toesnauwde: ‘Gij moet zwijgen, want gij zijt niet van de familie’. En zo staan er plots twee 90-plussers op scheiden. In Amerika zou het best kunnen dat men op die leeftijd nog uit elkaar gaat, maar bij ons zie ik dat toch niet gebeuren. Vandaar dat het ook zo’n bom is in ‘Familie’.”

Volledig scherm Ray Verhaeghe (Albert) & Annie Geeraerts (Anna) in 'Familie'. © VTM

“Volgens mij zijn er toch ook bij ons heel wat oudere koppels, die elkaar beu zijn en liever uit elkaar zouden gaan. Maar die durven dat niet”, vindt Annie Geeraerts. “En wat doen die koppels dan? De partners gaan elk hun eigen weg. Officieel blijven ze voor de buitenwereld nog wel getrouwd, maar in de praktijk schiet er van hun huwelijk niks meer over. Ik heb zo’n verhalen genoeg gehoord.”

Koppigheid

Albert stapt op omdat hij de Bomma haar koppigheid en bemoeizucht beu is. “Twee karaktertrekken die ik zelf niet heb, maar al wel 30 jaar met veel plezier speel”, aldus Annie. “Kijkers spreken me daar ook vaak over aan. ‘Waarom ben jij altijd zo kwaad en nukkig’, vragen ze dan. Of ook: ‘Laat hem nu toch ook eens zijn borreltje drinken.’ (lacht) Ik heb mijn Anna gebaseerd op wat ik vroeger thuis heb gezien. Mijn moeder was ook streng en kordaat. Zij moest een gezin runnen, terwijl we het financieel niet breed hadden en mijn vader niet met geld kon omgaan. Gelukkig was moeder daar om de touwtjes in handen te houden. Dat het met ons toch goed is afgelopen, is vooral aan haar te danken. Dat gevoel heb ik ook bij mijn personage. Na de dood van haar man stond Anna er met haar vier kinderen ook helemaal alleen voor. Het leven heeft haar zo nors gemaakt. Anna is niet alleen in shock door de onverwachte beslissing van Albert, maar vooral erg boos. Zij vindt het niet kunnen dat hij zijn ongenoegen niet tegen haar heeft geuit, maar meteen een advocaat heeft ingeschakeld. Dat kan ze niet begrijpen. Ik ook niet. Ik vind ook dat je eerst met je partner moet praten.”

Volledig scherm Albert en Bomma: binnenkort einde verhaal in 'Familie'? © Familie