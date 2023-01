Bom barst opnieuw in Nederlandse ‘Blind getrouwd’: vrouw gooit glas wijn in gezicht van echtgenoot

TVHet huwelijk tussen Martijn en Nicole in de Nederlandse ‘Blind getrouwd’ gaat van kwaad naar erger. Eerst was er hun vlammende ruzie in de wagen , maar ook dit keer is de bom gebarsten. In de nieuwe aflevering werd Nicole zelfs zó boos, dat ze een glas rode wijn in het gezicht van Martijn gooide. “Het was nog een dure wijn ook”, reageerde haar echtgenoot cynisch.

Het botert helemaal niet tussen Martijn en Nicole. De twee leken elkaar aanvankelijk wel te zien zitten, maar vooral Martijn kwam al snel tot de conclusie dat zijn kersverse vrouw toch geen match voor hem was. Discussies werden ruzies en uiteindelijk trok Nicole tijdens een autoritje zelfs aan de handrem. Ze was zo klaar met de uitspraken van Martijn, dat ze geen seconde langer bij hem in de wagen wilde zitten.

Ook deze keer sloeg de sfeer compleet om tijdens een uitstap. Martijn wilde open kaart spelen en bekende te twijfelen of Nicole wel de juiste vrouw voor hem was. “Ik ben wel van mening dat als je dat nu al zo bestempelt, dan wordt het per definitie niets”, reageerde Nicole licht gepikeerd op zijn onthulling. Er werd afgesproken om het onderwerp te laten rusten en samen te genieten van een romantisch diner.

Machteloos

Van romantiek bleek echter geen sprake. De situatie escaleerde opnieuw, tot Nicole zich tijdens het voorgerecht niet meer kon inhouden en een glas rode wijn in het gezicht van Martijn gooide. “Wij gingen zitten en het ging al vrij snel een bepaalde kant op, die ik niet wilde”, verklaarde Nicole haar gedrag. “En op dat moment heb ik uit machteloosheid, sorry, misschien was het heel fout, wijn in zijn gezicht gegooid en gezegd: ik ben hier klaar mee.”

Volgens Martijn vloog Nicole uit, nadat hij aangaf zich niet veilig te voelen bij haar in de auto. “En dan voelt ze zich weer aangevallen, kat in het nauw, pakt ze een glas wijn en gooit het in mijn gezicht. Ik had liever dat ze verbaal aangaf hoe negatief of vervelend ze mij vindt. Je gaat niet met glazen wijn gooien”, reageerde hij voor de camera. Maar echt uit het veld geslagen leek Martijn niet: “Het is ook nog eens een dure wijn”, zei hij cynisch, waarna hij voor de lens van de camera een toost uitbracht. “Het boek ‘Nicole’ is gesloten. Finito.”

