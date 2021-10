Bom barst in ‘Thuis’: Peter en Femke gaan dan toch uit elkaar

TV“Ik denk dat we best scheiden”, zo concludeerde Peter dinsdag in ‘Thuis’, nadat hij ontdekte dat zijn vrouw Femke de nacht had doorgebracht met zijn liefdesrivaal Kobe. De breuk zat er al een heel seizoen aan te komen, maar de fatale druppel bleef al die tijd uit. Tot nu. Het ogenschijnlijk meest standvastige koppel van ‘Thuis’ blijkt zo dan toch einde verhaal en gaat na vijf jaar uit elkaar.

In de laatste seizoensfinale had Peter (Geert Hunaerts) zijn Femke (Vanya Wellens) al eens kussend in de armen van Kobe (toen nog Sid Van Oerle) betrapt. Sindsdien zorgde die driehoeksverhouding alleen maar voor spanningen. Amper enkele afleveringen geleden resulteerde die situatie nog in een woeste scheldpartij van Peter, die Femke uitmaakte waar hun zoon Vic bij stond. Het kindje barstte daarbij in tranen uit. Drama!

Kindvriendelijke oplossing

Nochtans leken Peter en Femke hun relatieproblemen aanvankelijk op een volwassen en vooral kindvriendelijke manier te willen oplossen. Het geluk van hun zoon zouden ze daarbij centraal stellen. Vandaar dat ze kozen voor birdnesting, de gezinsvorm waarbij de kleine Vic constant in het ouderlijke huis mocht blijven wonen, terwijl zijn ouders dat slechts om beurten deden in combinatie met een tijdelijke verhuis naar een appartement. Die oplossing was er noodgedwongen gekomen omdat het koppel professioneel nog altijd aan elkaar verankerd zit en moet blijven samenwerken. Ze baten samen de Withoeve uit, een b&b met een evenementenzaal.

Vechten voor geluk

Met de nieuwe wending is de bom gebarsten en blijken de scherven niet meer te lijmen. Dat stond trouwens ook te lezen in het boek ‘Femke: mijn verhaal, vechten voor geluk’, dat afgelopen weekend in de ‘Thuis’-boekenreeks verscheen. De komende weken zal duidelijk worden hoe de twee de scheiding aanpakken. Wordt het een lelijke vechtscheiding met het kind als inzet of wordt het toch een propere breuk met begrip voor elkaars standpunten? Ook het antwoord op die vraag staat al te lezen in het boek.

Woelige waters

Femke en Peter doorzwommen de voorbije jaren veel woelige watertjes. Het begon en eindigde voor hen met Nina. Tien jaar geleden was er het slippertje van Peter met Nina (toen nog vertolkt door Clara Cleymans), dat later uitmondde in een relatie, maar die hij vervolgens verbrak voor Femke. Uiteindelijk koos Peter toen eerst nog voor een huwelijk met Peggy (Sally-Jane Van Hoorenbeeck) en Femke voor een relatie met Tim (Jeroen Lenaerts). Peter en Femke belandden alsnog tussen de lakens, waarna Femke zwanger was van Peter. De twee kwamen zo terug bij elkaar en kochten samen de Zus & Zo om er de Withoeve van te maken. Hun zoontje Lucas stierf bij een ongeval, maar enkele maanden later was Femke opnieuw zwanger. Ze beviel van Vic, waarna Femke en Peter besloten om te trouwen.

Hun huwelijk leek standvastig en een droom, want ook de zaken gingen goed. Tot Peters ex Nina (deze keer vertolkt door Daisy Van Praet) terug opdook en Peter een geheime dochter blijkt te hebben. Femke ontdekte dat Peter al die jaren het bestaan van Yasmine had verzwegen. De vertrouwensbreuk die toen ontstond, bleek de start van een huwelijksbreuk. En zo wordt nog maar eens duidelijk dat huwelijksgeluk in ‘Thuis’ zeer broos is.

LEES OOK