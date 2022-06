Boksmatch, liefdesbreuk en suspense: dit krijgt de ‘Familie’-kijker in deze finaleweek voorgeschoteld

In de ring

Op de eerste foto is Mieke in een donkere ruimte achter een getralied gaas te zien. Fans zullen het bokslokaal herkennen, wat wil zeggen dat haar echtgenoot Niko in de seizoensfinale in de ring staat. Maar met wie? ‘Familie’ postte vorige week op haar socials al het antwoord in een filmpje met Jo Hens (Niko), die een blik gunt achter de schermen bij de opnamen in de ring. Op die beelden is duidelijk te zien dat Niko met Sam bokst. Eerder deze maand deelde ook stuntman en gevechtscoördinator Olivier Bisback een spectaculair beeld vanop dezelfde set van ‘Familie’. Daarop is Niko met bloedsporen te zien. Bisback kon zo trouwens weer een mooie naam toevoegen aan zijn lijstje van tegenspelers. Eerder werkte hij ook al samen met Demi Moore, Michael Caine, Jean-Claude Van Damme en Gérard Depardieu. In de seizoensfinale krijgt Niko dus veel slaag van Sam. Misschien wel te veel?