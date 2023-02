Boerin Cathy zoekt na twee lange relaties opnieuw het geluk: “Twee keer dacht ik dat het voor het leven was”

TV KIJK. Julie en Maxime brengen in ‘De Vermeires’ bezoek aan mama Eva Pauwels: “Overeenko­men is een tijdje moeilijk geweest”

Julie Vermeire (24) en haar broer Maxime (23) brengen in de nieuwe aflevering van ‘De Vermeires’ een bezoek aan hun mama Eva Pauwels (47). Zoals te zien is in bovenstaande video, vertellen ze over hun turbulente jeugd en hoe ze destijds met heel wat ‘ups en downs’ te maken kregen. “Het wisselde zich vaak af. Door omstandigheden waren we soms weekends bij oma en zagen we onze mama af en toe”, vertelt Julie. De broer en zus besluiten: “Maar het is heel ingewikkeld om uit te leggen.”