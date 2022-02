Boeren onthullen binnenkort hun identiteit: nieuw seizoen ‘Boer zkt Vrouw’ start op zondag 6 maart

TVWie zijn de vier boeren en de boerin uit het veertiende seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’? Voorlopig kreeg Vlaanderen hun gezicht nog niet te zien. Ook de vrijgezellen die zich inschreven op zoek naar de liefde van hun leven, weten niet wat (of wie) hen te wachten staat. Op zondag 6 maart wordt hun identiteit eindelijk onthuld, want dan start de nieuwe reeks op VTM.

In de eerste twee afleveringen wordt het geduld van de kandidaten beloond. Ze schreven zich in op basis van enkele vage foto’s, een kort geluidsfragment en een uitgebreid portret van het leven van de boer of boerin. Nu krijgen ze hen voor het eerst te zien. Ziet hij of zij eruit zoals ze het zich hadden voorgesteld? Zowel bij de kandidaten als bij de boeren is de spanning te snijden bij de start van dit nieuwe romantische avontuur. De identiteit van William en Elien wordt in aflevering 1 bekendgemaakt. Garry, Cyriel en Kim zijn in aflevering 2 aan de beurt.

Dit zijn de boerin en boeren die hun kans wagen:

Volledig scherm Elien. © VTM

Elien (uit Lommel), 26 jaar en één en al pit, runt samen met haar papa een melkveebedrijf. Zij is de derde generatie op de boerderij. Het boerderijleven is haar grote passie en ze werkt vooral supergraag samen met haar papa. Op de boerderij is Elien een redelijk zakelijk iemand, maar deze jongedame is heel sociaal en heeft veel vrienden waar ze ‘s avonds graag mee op stap gaat. Het is dan voor haar belangrijk om er goed uit te zien en daar horen uiteraard make-up en juwelen bij.

Volledig scherm William. © VTM

William (uit Westerlo), 25 jaar, is zot van paarden en… stieren. Hij is eerder een cowboy maar tegelijk zeer nuchter en woont samen met zijn papa op de ranch. Volgens zijn collega en beste vriendin Maxine heeft William vooral iemand nodig die zijn speciale levensstijl echt begrijpt en daar ook achter staat. Behalve paarden en stieren verzorgen, is rodeo zijn passie en poseert hij af en toe als model. De vrouwen zullen zich dus niet snel vervelen op de ranch.

Volledig scherm Kim. © VTM

Aardappelboer Kim (uit Gingelom) is 30 jaar, heeft zuiderse looks en runt samen met zijn papa de boerderij. De verdeling tussen hem en zijn vader gaat vlot, al is het veel werk voor twee man. Kim is na een stukgelopen relatie inmiddels al een paar jaar vrijgezel. Hij is een open boek, praat veel en vlot, heeft ambitie en is echt op zoek naar een serieuze relatie. Na een paar mislukte pogingen hoopt hij door het programma iemand te leren kennen die hem over de streep kan trekken om terug in de liefde te geloven, want voor hem mag de ware nu wel komen.

Volledig scherm Garry. © VTM

Garry (uit Heist-op-den-Berg) is 45 jaar, geitenboer en altijd goedgezind. Recent kwam er een einde aan de 30-jarige relatie met zijn vrouw, maar hij is helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Garry is een echte levensgenieter: hij gaat graag op reis, doet niets liever dan eens goed gaan eten en spreekt vaak met vrienden af. Alleen: hij wil dit liever delen met iemand aan zijn zijde.

Volledig scherm Cyriel. © VTM

En dan is er ten slotte Cyriel (29), een melkveehouder uit Vleteren. Samen met zijn ouders baat hij een boerderij uit met ongeveer 450 koeien, waarvan 250 melkkoeien. Cyriel zoekt niet noodzakelijk een vrouw die actief mee in de boerderij stapt, maar het is wel belangrijk dat ze echt begrijpt dat de dieren en gewassen altijd eerst komen. Hij is een vriendelijke en goedlachse jongeman, heeft mooie blauwe ogen en een zeer guitige glimlach. Hij is al een tijdje vrijgezel en zoekt vooral iemand die open minded is en graag nieuwe dingen ontdekt.

‘Boer zkt Vrouw’: vanaf zondag 6 maart om 19.55 u op VTM

Lees ook: