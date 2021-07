‘Boer zkt Vrouw’ moet op zoek naar nieuwe boer: “Tomas is halsoverkop verliefd geworden”

TV RECENSIE. ‘Young Royals’: “Tegen de traditie in, maar best te prui­men”

5 juli Een homoseksuele troonopvolger? Op die primeur is het in het echte leven nog even wachten, maar dat houdt de Zweedse Netflix-serie ‘Young Royals’ niet tegen om alvast onze verbeelding te prikkelen. Moet u deze reeks streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.