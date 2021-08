‘Boer zkt Vrouw’ heeft een nieuwe boer gevonden: maak kennis met de sportieve Cyriel

Cyriel woont in het West-Vlaamse Westvleteren en is naar eigen zeggen bijzonder ambitieus. Samen met zijn ouders baat hij een boerderij uit met ongeveer 450 koeien, waarvan 250 melkkoeien. Daarnaast kweken ze ook aardappelen, gras en maïs voor de koeien, wortelen en suikerbieten. “Ik heb blauwe ogen, ben redelijk gespierd, heb kort krullend haar en schoenmaat 43. Maar ik weet niet of dat laatste ertoe doet”, lacht hij. In het introductiefilmpje krijgen we de boer trouwens niet te zien, want ‘Boer zkt Vrouw’ pakt komend seizoen uit met een nieuw concept, waarbij de landbouwers hun identiteit pas later in het programma prijsgeven.