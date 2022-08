Boer William en Amber uit ‘Boer zkt vrouw’ zoeken toenadering: “We zijn exclusief aan het daten”

TVHij koos haar uit alle gegadigden, maar de vonk tussen boer William (26) en Amber (22) doofde niet veel later uit in ‘Boer zkt vrouw’. De gegeerde cowboy miste een verliefd gevoel, ook al bonsde het hart van Amber wel sneller in zijn buurt. Maar nu, enkele maanden later, lijkt er dan toch een opflakkering tussen de twee. Wij spraken hen over hun relatiestatus. “Ik ben zo goed als altijd bij hem”, klinkt het. Waar sloeg de vonk dan toch weer over?