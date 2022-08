Boer William en Amber uit ‘Boer zkt vrouw’ maken relatie Instagram-officieel: “We zijn erg gelukkig”

TV “Net zo geweldig als zijn voorganger in zijn hoogtijda­gen”: internatio­na­le pers vol lof over ‘House of the Dragon’

Bij ons is de eerste aflevering van ‘House of the Dragon’ vanaf maandag beschikbaar op Streamz, maar over de grens zijn ze nu al laaiend enthousiast over de langverwachte ‘Game of Thrones’-prequel. “Scherp geschreven en knap geregisseerd”, klinkt het bijvoorbeeld in één van de reviews.

19 augustus