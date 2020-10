Boer Tristan schat zijn kansen met de Nederlandse Lucas in: “Als het toch niks wordt, ga ik zo teleurgesteld zijn”

TV“Toen ik Lucas’ brief las, kwam er al een glimlach op mijn gezicht.” Om maar te zeggen, het was al liefde vóór het eerste gezicht bij Tristan (25) in ‘Boer zkt Vrouw’. En nu die gevoelens eindelijk ook wederzijds zijn, ligt de weg naar een relatie open. Al zijn er nog wel wat praktische euvels, want een lat-relatie ziet Tristan niet zo zitten, vertelt hij in een gesprek. Hij heeft het ook over zijn visie op het huwelijk, kinderen en de toekomst. “Ook als het programma gestopt is, wil ik blijven opkomen voor de holebigemeenschap.”