Boer Garry’s dochter Willeke beviel op haar 15e: “Pas enkele uren ervoor hoorde ik dat ik zwanger was”

TV“Papa kan moeilijk alleen zijn”, zegt Willeke (22). “Hij heeft iemand nodig om zijn hart bij te luchten.” En dus schreef ze papa Garry (46) in voor ‘Boer Zkt. Vrouw’. Die staat misschien wel voor de uitdaging van z’n leven, want hij heeft nooit een andere vrouw gekend dan Willekes mama. De twee vertellen in dit dubbelinterview over hoe het is om onder één dak te wonen, haar onverwachte bevalling en de zware breuk met Willekes moeder. “Sommige dagen ontbrak het me aan fut om op te staan.”