Maureen doet haar boekje open over 'De Verraders': "Dit is waarom niemand op Loïc stemde aan de ronde tafel"

Gisteren zagen we hoe de bondgenoten zegevierden in 'De Verraders'. Spannend was het niet, want aan het begin van de aflevering werd al duidelijk dat de verraders in de minderheid zouden eindigen; door het vertrek van Hannelore en Maureen. Waarom ging er niemand in op de bekentenis van Loïc? En hoe ontmaskerde Maureen het fameuze 'pact van wagon één'? "Ik heb écht heel veel opgeschreven" bekent Maureen in een nieuwe Showbits.