Boekhouders die de studio op stelten zetten en een komische stripact: opnieuw een reeks verrassende acts in Belgium’s Got Talent

Ook Papi Flex (27 jaar uit Ardooie) jaagt de jury de stuipen op het lijf. Hij reisde al heel de wereld rond met zijn act, maar is nu voor het eerst te zien in België. Papi kan zijn lichaam in de meest onmogelijke posities wringen en dat zorgt vooral bij An voor de nodige emoties: “Ik was de hele tijd bang dat hij naar mij zou komen!” En ook Ruth is erg onder de indruk: “Ik was echt naar een buitenaards wezen aan het kijken.” Gevoelige kijkers wees gewaarschuwd!