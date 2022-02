Bodyguard van de ‘Tinder Swindler’ eist schadevergoeding en verontschuldigingen van Netflix

Piotr Kaluski werd in de documentaire afgeschilderd als de rechterhand van Simon Leviev, die altijd bij hem was wanneer hij zijn slachtoffers sms’te met de vraag om geld te storten om zo aan zijn ‘vijanden’ te ontsnappen. Leviev stuurde de vrouwen vaak foto’s van een bebloede, in elkaar geslagen Piotr om aan te tonen dat hij niet veilig was en hun geld nodig had om te kunnen vluchten.

Piotr zelf komt niet voor in de documentaire, maar hij heeft nu toch een advocaat ingehuurd om Netflix aan te pakken. In een brief van zijn advocaat aan Netflix, die werd verkregen door TMZ, eist hij 5 miljoen euro en wil hij dat het streamingplatform de docu van het internet verwijdert. Tot slot eist hij ook nog een publieke verontschuldiging. Piotr beweert dat hij zelf nooit iets verkeerd heeft gedaan en dat Leviev hem nog geld moet. Hij zou van Leviev nog 10.000 euro moeten krijgen voor zijn bewezen diensten.

“Het onrechtmatige gebruik van de beeltenis van mijn cliënt in de context van de film, de beschuldigingen van financiële uitbuiting van vrouwen, en de suggesties die zijn gedaan over de mogelijke betrokkenheid van Piotr aan dergelijke handelingen, hebben bijgedragen aan de omvang van de geleden schade”, schrijft zijn advocaat. “Mijn cliënt was niet betrokken bij de productie van het project en had geen kennis van de financiële activiteiten van zijn werkgever. Hij kan op geen enkele manier in verband worden gebracht met de geformuleerde aantijgingen”, aldus zijn advocaat. Netflix heeft nog niet gereageerd.

