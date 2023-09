Bockie De Repper waagt zijn kans in ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’: “Ik ga nu uw vrouw kussen”

Eric Goens gaat in ‘Niveau 4’ mee op pad in Brus­sel-Zuid: “We zagen gasten met 30 ‘documenten’ om het grondge­bied te verlaten. Waar zijn we mee bezig?”

Op klaarlichte dag drugs dealen, dodelijke schietpartijen en een station waar reizigers ei zo na moorden aanschouwen. Brussel-Zuid staat - soms letterlijk - in brand. In een nieuw seizoen van ‘Niveau 4’ neemt tv-maker Eric Goens (54) plaats in de combi. Goens en politierechercheur Jelle Van den Hende (33) vertellen over hun ervaringen. “Met vijftien agenten een hele dag op klopjacht, om dan in de gevangenis te horen dat er geen plaats is... Het is echt een poppentheater.”