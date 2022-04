Bockie De Repper stelt zich open bij Jani: "Mijn vader is onverwacht overleden, maar ik vond dat niet erg”

“Mijn ouders zijn gescheiden, en mijn vader is 11 jaar later onverwacht gestorven”, vertelt hij tegen Jani. “Volgens de ene omdat hij gestikt is in zijn eigen braaksel, volgens de andere omdat hij water op zijn longen had of een hartaanval gekregen had. Dat is nog altijd niet duidelijk.”

Bockie was 24 jaar oud toen zijn vader overleed. “Ik vond dat toen echt niet erg of zo, ook al is dat super grof om te zeggen. Dat was vroeger gewoon een mop: ‘Ja, mijn vader is er niet.’ Al weet ik niet of ik dat aan het weglachen was, want op die moment was dat wel gemeend. Omdat hij mijn moeder en ons, zijn twee zonen, in de steek had gelaten.”