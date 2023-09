Bockie De Repper lapt alle tafelmanieren aan zijn laars in ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’

TV "Die datingapps zorgen voor een wegwerps­feer­tje": Jolien hoopt levenspart­ner te vinden via 'Blind getrouwd’

Het is opnieuw zover: komende maandag gaat het nieuwe seizoen van ‘Blind getrouwd’ van start. Ex-Miss en parttime stewardess Jolien De Neve (32) hoopt via het programma de liefde van haar leven te vinden. Dat geluk is welkom, want enkele jaren geleden maakte ze een pijnlijke breuk mee. Wie is Jolien? En welke verwachtingen heeft ze van het programma? ‘Dag Allemaal’ zocht het uit. “Toen er midden in de pandemie een kink in de kabel kwam, raakte ik in paniek.”