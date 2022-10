Bob uit ‘Down the road’ begrijpt William Boeva: "Ik wil werken met mensen zonder beperking”

“Hij is niet tegen ‘Down the road’, dat weet ik”, legt Bob nu uit in ‘De tafel van vier’. “Hij wil gewoon zeggen dat wij, net zoals andere mensen uit de maatschappij, willen werken en willen participeren.” Vervolgens vroeg Gert Verhulst aan Bob wat voor hem inclusie is. “Ik heb gewoon andere talenten dan jullie”, klinkt het onder meer. “Ik werk bijvoorbeeld graag in een kleuterschool of in de Colruyt in Keerbergen. Voor mij maakt het niet uit. Ik wil gewoon werken met mensen zonder een beperking”, aldus het ‘Down the road’-gezicht.

Vorige maand deelde William Boeva nog een uitgebreide Facebookpost over het onderwerp. Hij had het in het bericht, dat in een sneltempo viraal ging, onder meer over zijn persoonlijke ervaringen. Maar daarnaast was hij ook erg kritisch voor de makers van het VRT-programma ‘Down the road’. Boeva kan zich niet vinden in de manier waarop personen met een beperking worden opgevoerd in de Vlaamse media. “Als de VRT dit najaar weer een seizoen ’Down the road’ op ons afvuurt en denkt hiermee bij te dragen tot de inclusie van personen met een handicap, maakt mij dat oprecht verdrietig. Het is niet omdat in een feelgoodprogramma een specifiek gekozen groep mag opdraven om op de emoties van de kijker in te spelen, dat het ook daadwerkelijk bijdraagt tot de inclusie van die specifieke groep of mensen met een beperking in het algemeen”, zei Boeva toen.