Bo Mersie wil doorbreken in Hollywood maar botst op corona: “Ik zou liegen als ik zeg dat het goed gaat op werkvlak”

TV Hét kerstca­deau­tje voor ‘Familie’-fans: de Bomma lanceert een stijlvolle kersttrui

28 november In ‘Familie’ kent de Bomma momenteel zwaar weer, nu Albert van haar wil scheiden, maar gelukkig is er ook een lichtpuntje: wat er ook gebeurt, Anna zal het stijlvol kunnen ondergaan. De frisse negentiger lanceert immers haar eigen kersttruien. Geen over-the-top exemplaren met slingers en lichtjes, maar stijlvolle sweaters in twee draagbare kleuren. Te bestellen via vtmshop.be!