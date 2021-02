‘Blind Getrouwd’ pas van start, maar in Nederland draait huwelijk al uit op groot fiasco: “Wat een ellende!”

TVHet botert niet tussen de Amsterdammers Mick en Daisy, zo veel is inmiddels duidelijk voor de kijkers van ‘Married at First Sight’, zoals ‘Blind Getrouwd’ in Nederland wordt uitgezonden. Tijdens de aflevering van deze week kreeg iedereen te zien hoe de huwelijksreis van het koppel naar het zonnige Albufeira in Portugal dreigt uit te lopen op een fiasco.

Mick, die net als Daisy in Amsterdam-Noord woont, werd door iemand anders opgegeven voor het RTL4-programma, waarin kandidaten trouwen met een wildvreemde. Na de gang naar het altaar zag Monique er wel iets in, want Mick is het type ‘knuffelbeer’, een man waar Daisy naar op zoek is.

De sfeer sloeg echter meteen om nu de twee zijn aangekomen in Portugal. Daisy irriteert zich mateloos aan Micks besluiteloosheid, en Mick wil meer van zichzelf laten zien. Tot overmaat van ramp loopt Daisy in de hotelkamer een enkelblessure op waardoor ze verplicht bedrust moet houden. “Wat een ellende”, vat de Nederlandse haar situatie samen. “Gaat er één bijna door haar enkel omdat ze gefrustreerd over je is”, verzucht Mick.

Het werd er ook niet meer beter op. Na vier dagen van tegenslag probeert het stel verlichting te vinden in een waterpark. Mick houdt van ‘gekkigheid, met een bandje’, terwijl Daisy dat met haar pijnlijke enkel beter kan laten. Ook het reuzenrad is niet ‘haar ding’. Mick stelt voor de camera vast dat het niet soepel loopt tussen hem en zijn kersverse vrouw. “Het is ongemakkelijk om een gesprek te starten. Ik ben wel mijzelf maar moet ik nu juist wel wat zeggen, of niet? Subtiel zijn is blijkbaar niet de methode.”

‘Niet gelukkig’

Terwijl Mick in een groene zwemband ronddobbert, beseft Daisy dat ze niet gelukkig is. “Ik voel me verloren, niet fijn, niet comfortabel. Hij is voor mij niet de persoon waar ik me goed bij voel om dat te zeggen. Hij wordt daar ongemakkelijk van, en de situatie ís al ongemakkelijk. Het voelt geforceerd, ik mis de persoon naast me waar ik lekker een gesprek mee kan voeren. Daar baal ik heel erg van”, vindt ze.

De komende weken lijkt daar geen verbetering in te komen. In een vooruitblik is te zien hoe de moeder van Daisy inmiddels op de hoogte is van het zo goed als mislukte huwelijk. “Het moment is er gewoon niet geweest. Zo simpel is het”, concludeert ze als ze haar dochter ophaalt aan de luchthaven. Ook de tante van Mick snapt er werkelijk niets van. “Ik vind het zo raar... Op papier klopt álles.”