‘Blind Getrouwd’ opent vanavond op VTM het forse lente-offensief van de Vlaamse zenders

TV Candice en Marijn uit ‘Blind Getrouwd’ zeggen uitgere­kend op Valentijns­dag ‘ja’ tegen elkaar

8:26 Zes dertigers en twee vijftigers begonnen enkele maanden terug aan het zotste avontuur van hun leven: Blind trouwen, met de camera’s én vanaf zondagavond met half Vlaanderen in hun kielzog. Meer dan ooit staan de deelnemers voor een grote uitdaging, want corona hakte ook bij hen er stevig in.