‘Blind getrouwd’-koppels gaan vijf weken samenwonen: “Ik hoop dat dat iets gaat doen met onze gevoelens”

TV RECENSIE. ‘The Bear’: “De meest stressvol­le show sinds ‘Succession’”

Chaos in de keuken op Disney+. In de achtdelige dramareeks ‘The Bear’ maakt u kennis met het ongerijmde keukenteam van een jonge topchef, die van de hoogste culinaire echelons moet neerdalen om de stuurloze broodjeszaak van z’n overleden broer uit de stront te trekken. Met de tegenwerking van pittige collega’s en familieleden probeert hij de zaak op de rails te krijgen terwijl hij ook nog eens een beer van een angststoornis moet zien te temmen. Maar of er ook meer op het menu staat dan alleen stress en zweet? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

7 oktober