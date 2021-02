'Blind Getrouwd' kiest ogenschijnlijk voor ideale schoonzonen of schoondochters. Maar klopt dat plaatje wel?

TVVier doorsnee Vlamingen, waarvan bij sommigen hooguit de voornaam wat exotisch aanvoelt. Vier mensen ook die je op het eerste gezicht moeiteloos de stempel ‘ideale schoonzoon’ of ‘schoondochter’ zou geven. In het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ hielden de makers zelfs blijkbaar bewust de veelbelovende vijftig-plussers voor een volgende aflevering. Maar ook zonder hen mocht en kon een zakdoek niet ontbreken. Feelgood-tv van de bovenste plank.

Na exact 76 minuten en 23 seconden zijn in het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ al twee van de vier koppels goed en wel getrouwd. Candice en Marijn en Hanne en Davy gaan nu al als pas gehuwden door de VTM-reeks. Die eerste aflevering voldeed overigens volledig aan onze verwachtingen. Met een lach en een stiekeme traan tijdens het kijken.

Eigenlijk had de zeer aandachtige kijker maar 68 seconden nodig om de huwelijkspuzzel al volledig te leggen en een flinke tip van de karaktersluiers op te lichten. De introductie van Veerle (56) en Sven (50) was meteen raak. Zij is zes jaar ouder dan haar ‘nieuwe’ man, maar had het over een ‘woonzorgcentrum’ toen ze naar de woonst van Sven stapten.

Juffrouw Candice werd dan weer geportretteerd als kort lontje naast projectmanager Marijn. Dennis zagen we letterlijk en figuurlijk hakkelen toen hij een vraag over masturberen moest voorlezen aan Nathalie. En Davy en Hanne zijn wellicht het sportiefste koppel dit seizoen.

Afstand zal dit jaar, zeker omdat de opnames in corona-lockdownperiode plaatsvonden, niet echt een probleem zijn. Hanne woont in Lier, Davy in Gent: dat is op 73 kilometer van elkaar. Candice huist in Beveren-Waas, Marijn in Binkom, een afstand van 88 kilometer.

Geen scherpe kantjes

De makers van ‘Blind Getrouwd’ kozen duidelijk opnieuw voor een heel erg breed familieprogramma. De start kon niet symbolischer. Op Valentijnsavond, waarbij zéér uitzonderlijk iedereen gewoon in zijn eigen huis moest blijven. Dekentjes bovengehaald, glaasje wijn, kinderen erbij want maandag geen school. Puur familie-entertainment. Topcijfer gegarandeerd. In de lange openingsaflevering geen enkel scherp kantje. Behalve dan misschien in de eerste lange minuut. Blind trouwen is geen snel tussendoortje, zoveel werd daar meteen duidelijk. De op het eerste gezicht immer vrolijke Sven moest blijkbaar opbiechten dat hij op het punt stond te crashen. En ook tussen Davy en Hanne was het schijnbaar niet altijd koek en ei.

Maar niets van dat alles in de fijne openingsaflevering, waarin al twee koppels het ‘ja’ woord gaven. De verwondering, de verbazing, de pure emotionele reacties van familie, naasten en vrienden, het dartele spel om op een paar weken tot een huwelijk te komen met iemand die je nog nooit hebt gezien. Het blijft heerlijke televisie. Met alle respect voor de betrokkenen. En met oog voor alle mogelijke details. De getuige in de trouwzaal die even discreet instemmend knikt naar anderen als de wildvreemde partij binnenstapt. De zorgelijke vader die dochterlief Candice er op wijst dat de ‘tunèl’ tussen haar en hem een probleem zou kunnen zijn. De steun van de getuigen. De onzekerheid van en bij het eerste gesprek. Zo moet dat ook zijn. We hebben er zelfs een glaasje champagne voor laten staan...

Candice & Marijn: ‘Het is fantastisch dat we hier staan’

Zij is, naar eigen zeggen, een opvallende flapuit, een permanent zonnetje in huis én gezegend met een lach die deuren opent. Toekomstige bruidegom Marijn hoorde zijn aanstaande, maar zag ze nog niet toen hij in het gemeentehuis op zijn ‘match’ stond te wachten. Hij hoorde een open boek dat op het huwelijksfeest nog steeds onder de indruk was dat haar kersverse man in-du-stri-eel in-ge-ni-eur is.

Marijn lijkt op het eerste gezicht de man voor wie elke vrouw graag wil vallen. Leuke job, meer dan leuke woonst - een vierkantshoeve waarop je ook verliefd kan worden - en een halve dierentuin vlak bij de hand. “Het leek wel ‘Boer zkt. Vrouw,” grapte één van de matchmakers na het gesprek. Bovendien is hij zelf een knappe gast, rustig en beheerst. Maar niet zonder verleden. Dat de scheiding van zijn ouders - toen hij acht was- diepe krassen op zijn ziel had nagelaten bijvoorbeeld. ‘Een twijfelaar, nooit geleerd om open te zijn, ouders gescheiden toen hij acht was. De impact was groot’, klonk het ontnuchterend. En dat werd door Marijn zelf dan nog eens ferm onderstreept. ‘Ik hoop dat als ik een relatie start en kinderen krijg, ik altijd een warme relatie zal kunnen hebben met de moeder van mijn kinderen’. Dat kwam van diep bij Marijn.

En dus matchen de specialisten hem met de flamboyante, goedlachse, warme, ferme lerares secundair onderwijs. Daar zullen heel wat gastjes in de klas zeker naar opkijken, zeker mocht ze met een fijn décolleteetje binnenstappen. Dat geluk was nu weggelegd voor schuchtere Marijn, die meteen veel goeie punten scoorde met een cadeautje ‘voor haar man’. Dat de ‘bom van Beveren’, zoals ze wordt genoemd door expert Filip, twee katten heeft die Coco en Chanel heten, zegt veel. En dat de twee elkaar snel vonden, was ook al duidelijk. Tijdens de obligate fotoshoot geven Candice en Marijn elkaar een tedere kus. ‘Had ik iets gezegd van kussen?’, maakt de fotograaf duidelijk. Een veelbelovende start als het ware...

Slaagkansen: 80 procent

Hanne & Davy: ‘Die eerste kus, de flater van mijn leven. Dat was gênant’

Steek twee gewone Vlamingen, elk wel met hun specifieke hobby’s en passies, in een onwaarschijnlijk avontuur en er durft al eens een stilte vallen. Zoals bij Hanne en Davy, vlak na hun burgerlijke trouw, toen ze tot rust kwamen in de limousine. Terwijl Candice haar nieuwe man Marijn bestookte met vraagjes en vragen, vielen er bij Hanne en Davy al wel eens stiltes. Zo van: “Oei, welke vraag moet ik nou stellen...” En toch voelen we heel veel voor dit ‘gewone’ koppel. Al deed de lichaamstaal van Hanne en haar opmerking -”Dat is het hele punt: dat is mega-vermoeiend”- toch even een waarschuwingslampje aanfloepen en de voelsprieten rechtkomen.

Maar goed, Davy is een ontwapenende ambtenaar, verslaafd aan sport en muziek. Hij stottert als hij zich niet zeker voelt. Dat zal dus in de beginfase niet gemakkelijk zijn. Noch voor hem, maar evenmin voor Hanne. Hij woont in Gent maar fietst naar zijn werk in Roeselare, zij is een leerkracht die geen stiltes kent. Al vielen net die ongemakkelijke stille momenten nu en dan wel op. Dat zij voor de directe aanpak van een blind huwelijk koos, noopte haar mama tot de spontane reactie: ‘Onnozel kijken!’. Zo zijn mama’s nu eenmaal. Dat haar papa niet aanwezig kan zijn, wegens hard aan het vechten tegen kanker, maakt alles nog wat gevoeliger en emotioneler.

Hanne laat al snel in haar hart kijken en maakt duidelijk hoe ze haar huwelijk gaat aanpakken: hij en zij zullen naar elkaar moeten toegroeien. Dat lijkt ons een verstandige aanpak.

Stuntel Davy bewijst vooraan tijdens en na het huwelijk wie hij is. Een romantische, onzekere knuffelbol. Hopelijk had hij het citaat ‘ik geef je straks een ring, gooi er de handdoek niet in’, zelf gekozen. En al goed dat hij heel snel besefte dat hij een blunder van formaat maakte door zijn wang aan te bieden bij de allereerste kust als man en vrouw. ‘De flater van mijn leven’, besefte Davy, Dave voor de vrienden. ‘Dat was gênant’ vond Hanne. Gelukkig maakten de twee het even later goed met een echte kus. Maar ook duidelijk: het was alweer Hanne die het initiatief moest nemen. Ook nu bleef de onzekerheid meespelen. De twee stapten niet hand in hand naar buiten. Dat gebeurde even later gelukkig wel. Kortom, de start kon wat beter, de hoop is groot...

Slaagkansen: 70 procent

Zijn nog niet getrouwd:

Veerle Geyselings, 56 jaar, Lubbeek (Vlaams-Brabant), management assistent in een farmaceutisch bedrijf voor dieren. Sven Soetens, 50 jaar, Stekene (Oost-Vlaanderen), huwelijksfotograaf. Zij wonen op exact 100 kilometer van elkaar.

Nathalie Rots, 33 jaar, Ekeren (Antwerpen), accountmanager in een reclamebureau. Dennis Volkaerts, 34 jaar, Hemiksem (Antwerpen), commerciële afgevaardigde bij Leuven Bears. Zij moeten 23 kilometer overbruggen.

