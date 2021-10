‘Blind Getrouwd’-kandidaten houden maandag reünie in ‘De Jubilee’: Liefde, vriendschap en veel volle buikjes

“Er zijn maar 50 à 60 mensen in België die weten wat ik heb meegemaakt en die zijn hier allemaal”, vertelt ex-deelnemer Mike. “Dan is het leuk om die ervaring nog een keer te delen en te horen hoe het met iedereen is.” “Het is een zaal vol liefde”, weet Nuria. “Als ik rond mij kijk zie ik mensen die een nieuwe liefde gevonden hebben en ook een bol buikje hier en daar. Dat is heel mooi om te zien.”

Ook Lenny en Mathias kijken samen met hun nieuwe partners uit naar pril babygeluk. Net zoals Veerle en Nick, die hun zwangerschap deze week aankondigden. “Ik ben heel dankbaar dat we dit mogen meemaken, want het is niet zo evident”, vertellen ze in de aflevering. “Met wat we in het verleden hebben meegemaakt is het nog gevoelig en ben ik niet gerust dat het allemaal wel goed zal gaan. We proberen het positief te bekijken, stap voor stap. Tot nu toe loopt elke stap goed en mogen we blij zijn.”