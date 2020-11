‘Blind Getrouwd’-kandidate Elke Voorspoels vindt nieuwe liefde via Tinder

TVDe opnames van het zesde seizoen van Blind Getrouwd zijn al achter de rug, maar het is nog wachten tot volgend jaar voor we de nieuwe liefdesavonturen van de deelnemers op VTM zullen kunnen volgen. Wie wil weten hoe het met de andere Blind Getrouwd-koppels gaat, kan terecht in de nieuwe webreeks Up To Date op VTM GO. Zo is er ook een nieuwe liefde in het leven van Elke Voorspoels (38).