‘Blind getrouwd’-experte Sarah Hertens: “Als het meteen klikt, zoals tussen Brecht en Dziubi, schrikken wij zelf”

TV Moment van de waarheid nadert voor Christiaan en Jana in ‘Blind getrouwd’: “Van mij mag hij beslissen”

Voor Joren, Lien, Dziubi en Brecht is de keuze al gemaakt, maar ook voor Christiaan en Jana komt het beslissingsmoment in ‘Blind getrouwd’ dichterbij. Bij hun laatste avondmaal in Kontich polst Christiaan naar het antwoord van Jana. Zij twijfelt nog, maar legt de beslissing in zijn handen.

11 november