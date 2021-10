‘Blind Getrouwd’-experte heeft goede raad voor Junior Planckaert: “Opletten dat er geen wantrouwen van komt”

Sarah Hertens: “Bij Junior overheerst vooral de angst om opnieuw gekwetst of afgewezen te worden. Het is niet makkelijk om je dan opnieuw open te stellen voor de liefde. Hij moet erin vertrouwen dat op ieder potje een dekseltje past. Dat is een cliché, maar het klopt écht wel.”

Junior: “Ik ben tien jaar nooit echt single geweest.”

Junior werd op z’n 25ste opnieuw single na een relatie van acht jaar met Shirley. Daarna volgden enkele romances. Na de laatste relatiebreuk koos hij ervoor om voorlopig single te blijven. “Ik kan echt van het vrijgezellenleven genieten”, vertelde hij. “Het ding is: ik ben de laatste tien jaar nooit écht single geweest.”

Sarah Hertens: “Na een relatie is het altijd goed om even alleen te blijven. Zo kan je uitzoeken wat je precies in een partner zoekt, maar ook wat voor partner je zelf bent of wilt zijn. Het is zeker niet slecht om dan te experimenteren en uit te zoeken wie bij je past, zolang je niet gekwetst raakt of iemand aan het lijntje houdt.”

Junior: “Een relatie geeft mij stress.”

“Als iemand te dichtbij komt, voel ik me op de één of andere manier bedreigd”, zei hij ook. “Dat heb ik in m’n jongste relatie ook weer ervaren.”

Sarah Hertens: “Een relatie is altijd een stukje werken en er zijn geen zekerheden. Een open communicatie is steevast één van de belangrijkste punten om een romance te doen slagen.”

Junior: “Meisjes zoeken vaak contact omdat ik een bekende kop heb.”

Sarah Hertens: “Tja, Junior moet continu de afweging maken of een meisje echt voor hém kiest of dat ze ook zijn bekendheid interessant vindt. Het is belangrijk om samen dingen te doen, weg van de schijnwerpers. Dan zal hij ondervinden wat haar echte intenties zijn.”

Juniors mama Christa: “Hij heeft iemand nodig die hem níet controleert.”

Sarah Hertens: “Hm, dit is een beetje moeilijk. Omdat Junior gesloten is, komt het bij een partner mogelijk over dat hij iets te verbergen heeft. En ja, dan kan het zijn dat er wantrouwen van komt. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Het beste is dat Junior met zijn vriendin eerst en vooral een goed gesprek heeft, en haar uitlegt hoe hij precies in elkaar zit.”

