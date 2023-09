‘Blind getrouwd’-bruid Emmanuela belooft dat ze Emile rustig zal introduceren: “Mijn zussen en ik hebben nogal een reputatie”

TV Deze week in ‘Familie’: het gaat van kwaad naar erger met het drugge­bruik van Raven

‘Familie' is nog maar net uit z'n startblokken geschoten, maar dat betekent niet dat er niet genoeg drama is. Zo merkt Lars (Kürt Rogiers) op dat het druggebruik van Raven (Aaron Blommaert) serieus uit de hand aan het lopen is. Daarom stelt hij enkele alternatieven voor, maar daar is Raven niet blij mee. Ook voor Zjef (Jan Van den Bosch) en Rudi (Werner De Smedt) loopt het niet allemaal van een leien dakje. Zij verhuizen terug naar de brouwerij, maar daar voelen ze zich allesbehalve op hun gemak.