‘Blind Getrouwd Australië’-deelneemster stapt uit het programma nadat ze ontdekt dat haar partner een soa heeft

TV The Weeknd verklaart dat seksscènes in ‘The Idol’ niet sexy horen te zijn: “Tedros komt over als een loser”

De nieuwe controversiële HBO-reeks ‘The Idol’, met Lily-Rose Depp (24) en The Weeknd (33) in de hoofdrol, doet heel wat stof opwaaien. En dat heeft alles te maken met de expliciete seksscènes en pikante taferelen in de serie. In een interview met ‘GQ' heeft The Weeknd gereageerd op de vernietigende kritiek op de grafische seksscènes. “Tedros is verachtelijk en een psychopaat. Het personage wordt expres zo neergezet”, aldus de artiest.