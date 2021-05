‘Blind Gekocht’-koppel blijft voor controverse zorgen: na plotse verkoop van huis hebben ze al nieuwe woning gevonden

“Het gaat niet zo goed met m’n vader”, vertelde Cherifa in de aflevering van gisterenavond. “Hij heeft een erg agressieve vorm van dementie en hij is de voorbije maanden snel achteruitgegaan. Mijn moeder kan die zorg niet alleen dragen en dus spring ik veel bij. Ons nieuwe huis lag ver verwijderd van de thuis van m’n ouders, vandaar dat verkopen de beste oplossing bleek.” Het koppel slaagde er trouwens in een mooie meerprijs uit de verkoop te halen, want hun huis werd verkocht voor 395.000 euro, terwijl de originele vraagprijs 315.000 euro was.

Het gezin blijft nog in hun nieuwe huis wonen tot de zomer, daarna trekken ze in bij de ouders van Cherifa. “Zij wonen in een groot herenhuis, waarvan de eerste verdieping eigenlijk een appartement met vier slaapkamers is. Het is zeker te doen om met ons hele gezin daar te wonen, om samen de zorg te dragen.”

Het verhaal kreeg echter een extra twist toen donderdag bekend raakte dat de twee al een nieuwe woning op de kop getikt hebben. Op de Facebookpagina van immobiliënkantoor Vastgoed Walther Van Hoof is te zien hoe Rachid van een makelaar de sleutels overhandigd krijgt van zijn kersverse huis. “Grote leugenaars”, klonk het in de reacties, maar dat wordt met klem ontkend door de makelaar die de verkoop in goede banen heeft geleid. “Ze zijn nog steeds van plan om in te trekken bij de ouders van Cherifa, maar dit huis kwam op hun pad terecht en het beantwoordde volledig aan hun verwachtingen. De ligging - dicht bij de ouders van Cherifa - is ook veel beter. Er moeten trouwens nog heel wat renovatiewerken aan het pand gebeuren en dat zal sowieso in verschillende fases gebeuren. Het is dus niet instapklaar. Rachid en Cherifa hebben dus niet voor het geld deelgenomen aan ‘Blind Gekocht’. Al hebben ze de woning in het programma ook met hun eigen centen gekocht en gerenoveerd. Het is hun goed recht om dat huis dan meteen door te verkopen, da’s volledig legaal in België. Dat ze winst maken, is logisch. De vastgoedmarkt boomt volop op dit moment.”