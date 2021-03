‘Blind Gekocht’ is terug met gloednieuwe presentator Kobe Ilsen

Het populaire Play 4-programma ‘Blind Gekocht’ is terug. Daarin leggen hoopvolle koppels hun spaarcenten in de handen van makelaar Bea en interieurarchitect Bart, die op zoek gaan naar hun perfecte droomwoning. De precieze releasedatum van het nieuwe seizoen is nog niet gekend, maar Kobe Ilsen, die Dina Tersago zal vervangen, heeft er alvast zin in. Al zal de kersverse presentator nog wel wat moeten oefenen, als we het hilarische promofilmpje mogen geloven.