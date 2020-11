Blijven de Kampioenen bestaan? “Wat het ook wordt, het zal altijd de goeie beslissing zijn”

Niels is het daar niet helemaal mee eens. “Ik volg je op het punt: hoe gaan we dat nu doen? Alleen is het zo: je merkt dat bij de cast en vooral bij het publiek de goesting er is. Het probleem is dat de voorbije jaren heel vaak gezegd is: is dit nu de laatste film of de laatste reeks? En nu is er een échte reden. Nu hebben wij voor het eerst zelf zoiets van: ‘Moeten we dit nu doen?’ Maar laten we ons nu eerst die kerstaflevering afwachten en dan zien”, besluit hij. “Wat er ook gebeurt, het zal altijd een goeie beslissing zijn."