Blijven bingewatchen in 2023: deze topfilms mag je dit jaar verwachten op Netflix

TV James Cooke ontdekt lijkzak aan boord in ‘Over de oceaan’: “Hij is nog ingepakt, dat stelt me gerust”

In ‘Over de oceaan’ doet James Cooke (38) een zeer akelige ontdekking. Hij krijgt namelijk van Jani Kazaltzis (43) te horen dat er een lijkzak aan boord ligt. Maar geen nood, Élodie Ouédraogo (41) weet als ‘medic’ precies wat ze moet doen als er iemand sterft. “Dan moet ik jullie in de lijkzak steken, mét jullie slaapzak.” Ze vervolgt: “Want jullie zullen beginnen lekken en we moeten het vocht opvangen.” De zak ligt gelukkig wel nog keurig opgeborgen. “Het is nog ingepakt, dat stelt me gerust.”

16 januari