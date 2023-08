Blijft het bij vriendschap of bloeit er toch meer tussen vrijgezel Marc en Mabel in ‘B&B zoekt lief’?

Showbizz Hoe gaat het met de ‘vergeten’ acteurs uit ‘Verschoten & Zoon’? “Al jaren geen werk meer, dus stempel ik nu”

Hoe vaak zouden ‘F.C. De Kampioenen’ en ‘De Kotmadam’ al herhaald zijn? Iedereen is de tel kwijt, terwijl ‘Verschoten & Zoon’ nu pas aan z’n allereerste herhaling toe is. Aron Wade (53), David Michiels (47) en Ann Hendriks (60) speelden alledrie in de reeks en zijn aangenaam verrast. Maar hoe is het hen na de opnames vergaan? ‘Dag Allemaal’ sprak met de drie acteurs: “Het is triest, maar bedelen voor een rol ga ik niet doen.”