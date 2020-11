Blijf in uw kot en stream: 8 documentaires die je tijdens lockdown 2.0 wat kunnen bijleren

TVDe avonden worden langer en het lijstje met toegestane coronaproof activiteiten steeds korter. Het is dus verleidelijk om al vroeg onder je deken in de zetel te kruipen. Het goede nieuws? Er zijn zoveel pareltjes van documentaires te streamen dat enkele uren voor je tv zowaar als een intellectuele verrijking zullen aanvoelen.

A Life on Our Planet (nu op Netflix)

Volledig scherm David Attenborough © rv

Zelfs als je meestal geen fan bent van natuurfilms moet je ‘A Life on Our Planet’ van David Attenborough bovenaan je must-see-lijstje zetten. De 94-jarige documentairemaker blikt hierin terug op zijn carrière en de prachtige plekken die hij bezocht. Plekken die stilaan verdwijnen door toedoen van de mens. Verwacht je aan soms harde beelden, maar het eindigt ook met een boodschap van hoop die je niet onberoerd zal laten.

9,1 score op IMDb*

American Murder: The Family Next Door (nu op Netflix)

Volledig scherm American Murder: The Family Next Door © rv

Netflix bulkt van de ‘true crime’-documentaires die vaak nogal sensationeel beruchte moordzaken navertellen. ‘American Murder: The Family Next Door’ is een beetje anders. De film bevredigt op een soortgelijke manier de voyeur in elk van ons, maar dan met minder drama. Regisseur Jenny Popplewell brengt de tragische moord op Shannan Watts en haar dochters op een meesterlijke manier in beeld. De documentaire draagt zo bij aan de bewustwording van een groot maatschappelijk probleem: geweld tegen vrouwen.

7,2 score op IMDb

Dimitri Vegas & Like Mike (nu op Streamz)

Volledig scherm Dimitri Vegas & Like Mike © rv

Liever iets luchtiger? Vanaf 2 november biedt het nieuwe Vlaamse streamingkanaal Streamz je een exclusieve blik in het leven van Dimitri Vegas & Like Mike. Reportagemaker Eric Goens mocht de broers uit Willebroek, die intussen meermaals zijn uitgeroepen tot beste dj’s ter wereld, een jaar lang volgen. Het resultaat zijn acht goudeerlijke afleveringen over de ups en downs in het muziekbestaan. Ja, je zal zin krijgen om een feestje te bouwen in je living. Maar je zal ook versteld staan van wat er allemaal bij zoveel succes komt kijken.

Becoming You (binnenkort op Apple TV+)

Volledig scherm Becoming you © rv

Op 13 november verschijnt ‘Becoming You’ wereldwijd op Apple TV+. Het is een docureeks over de ontwikkeling van kinderen, met Olivia Colman (uit The Crown) in de rol van verteller. Wat bepaalt eigenlijk wie we worden? De opvoeding die we krijgen? De plaats waar we leven? Om daar een antwoord op te geven zoomen de documentairemakers in op de eerste jaren van honderd kinderen uit verschillende uithoeken van de wereld. Een overdosis cuteness verzekerd!

My Octopus Teacher (nu op Netflix)

Volledig scherm My Octopus Teacher © rv

Het is waarschijnlijk nooit bij je opgekomen om vriendschap te sluiten met een octopus. Maar eens je de overal geprezen docu ‘My Octopus Teacher’ hebt gezien, zal je niets liever meer willen. Filmmaker Craig Foster toont in het onderwatersprookje hoe hij en een octopus die hij tegenkomt aan de kust van Zuid-Afrika een steeds nauwere band opbouwen. Bevreemdend en hartverwarmend tegelijk.

8,4 score op IMDb

Kill Chain: The Cyber War on America’s Election (nu op Streamz)

Volledig scherm Kill Chain: The Cyber War on America’s Election © rv

Als we Trump mogen geloven zal er volop gefoefeld worden bij de nakende verkiezingen in de VS. Een bewering die we - zoals vaker - met een korreltje zout mogen nemen. Of toch niet? Want hoe moeilijk is het eigenlijk om de verkiezingsuitslag op een oneerlijke manier te beïnvloeden? De documentairemakers geven in anderhalf uur een antwoord op deze brandend actuele, interessante en behoorlijk verontrustende vraag.

7,6 score op IMDb

The Social Dilemma (nu op Netflix)

Volledig scherm The Social Dilemma © rv

Is het al even je goed voornemen om sociale media wat vaker links te laten liggen? Of begin je in te zien dat sociale media zowel een positieve als een negatieve kant hebben? Dan moet je zeker eens naar ‘The Social Dilemma’ kijken. In die documentaire onthullen computerdeskundigen en voormalige kopstukken van Big Tech-bedrijven als Google, Instagram, Twitter en Facebook de soms lepe truken die de platformen gebruiken om onze aandacht vast te houden. Ook de schandalen rond datalekken en manipulatie van verkiezingen worden helder uitgelegd. Ontnuchterend!

7,7 score op IMDb

The Imagineering Story (nu op Disney+)

Volledig scherm The Imagineering Story © rv

Disneydocumentaire ‘The Imagineering Story’ kwam vorig jaar uit. Omdat je hem pas sinds de lancering van Disney+ in september in ons land kunt bekijken en omdat we nu allemaal nood hebben aan een flinke portie magie, mocht hij niet in dit rijtje ontbreken. De reeks biedt je een unieke blik achter de schermen van de Disneyparken en toont hoe ‘imagineers’ er een sprookjesachtige wereld maken door een huwelijk van verbeelding (imagination) en techniek (engineering).

9 score op IMDb

* De Internet Movie Database (IMDb) is een populaire online databank met films, televisieseries, acteurs en videogames.

