‘Black-Out’-actrice Anna De Ceulaer is geobsedeerd door Japan: “Ik hoop er door te breken”

TVAnna De Ceulaer (22) is al enkele jaren een rijzende ster. In 2016 debuteerde ze in de VTM-reeks ‘Coppers’ en speelde ze mee in ‘Gent West’. Plus: Anna was ook te zien in ‘Gina & Chantal’, ‘Professor T’ én ‘Loslopend Wild’. En nu zie je haar in ‘Black-Out’ op Eén, als de ontvoerde dochter van de premier. De start van een glansrijke carrière? Anna steekt haar dromen en ambities alvast niet onder stoelen of banken.