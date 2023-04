Björn is na zijn deelname aan ‘Boer zkt vrouw’ nog steeds single: “Maar mijn mailbox puilt wel uit van de berichten”

TV “Het leven is te kort om niets nieuws te proberen”: teaser tweede seizoen ‘And Just Like That...’ gelost

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en haar vriendinnen Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) en Charlotte York (Kristin Davis) zijn helemaal terug! HBO heeft de allereerste beelden vrijgegeven van het tweede seizoen van de ‘Sex and the City’-spin-off, ‘And Just Like That’. En die stellen niet teleur... Liefhebbers kunnen alvast een eerste glimp opvangen van de boezemvriendinnen, hun modieuze outfits én een oude bekende. Is dat Carrie’s ‘oude vlam’ Aidan Shaw (John Corbett)?