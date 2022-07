Birgit Van Mol bezoekt vakantiehuizen van bekende Vlamingen in nieuwe webreeks: “Bij Marc Coucke ga je binnen met een vingerscan”

TV“Een vakantiehuis vertelt iets over hoe je in het leven staat”, vindt Birgit Van Mol (54). En daarom kijkt de VTM-jubilaris in een nieuwe webreeks binnen in de vrijetijdsstulpjes van bekende collega’s.

In ‘Het Vakantiehuis’, vanaf morgen te zien in de app van HLN, bezoekt Van Mol onder meer de luxevilla van Luc Appermont en Bart Kaëll in Spanje en het hotel in Bosnië waar Ingeborg steevast haar therapiecursussen geeft. Maar openen doet de presentatrice met het stulpje, zeg gerust stulp, van Marc Coucke in Durbuy. “Waar dat precies is, houdt Marc goed verborgen, het is heel goed beveiligd”, vertelt Van Mol. “Binnen gaan doe je bijvoorbeeld met een vingerafdruk en dat is te begrijpen. In zijn huis hangen werken van topkunstenaars Damien Hirst en Marcel Duchamps, stukken ik alleen nog maar in een museum had gezien.”

Volledig scherm Birgit Van Mol maakt de nieuwe webreeks "Het Vakantiehuis". © Joel Hoylaerts / Photonews

Een vakantiewoning zegt iets over wie je bent vindt Van Mol. “Een luxueuze villa naar eigen smaak inrichten is bijvoorbeeld iets helemaal anders dan een huisje op wielen zoals Josje er een heeft. Een vakantiehuis zegt iets over je interesses en de manier waarop je in het leven staat. Maar de rode draad bij iedereen die ik bezocht was misschien wel een werkruimte. Bijna iedereen maakte wel een plekje vrij waar ze zich daarvoor kunnen terugtrekken.”

De komende acht weken bezoekt Van Mol BV’s in hun zomerstekje. Of ze er zelf een heeft? “Neen, ik ben niet zo honkvast”, schudt Van Mol het hoofd. “Ik zou ook opzien tegen het onderhoud denk ik, bovendien zijn René en ik al jaren niet meer op reis geweest.” René (67), de man van Van Mol, lijdt al zeven jaar aan de ergste vorm van mixed connective tissue disease, een ongeneeslijke auto-immuunziekte die vitale organen als het hart en de longen viseert. “De voorbije jaren was op reis gaan dus moeilijk, omdat er altijd plots iets kan gebeuren. Maar deze zomer gaan we opnieuw even weg. We reizen naar vrienden die geëmigreerd zijn naar Portugal. Heel fijn om er opnieuw even tussenuit te gaan, zeker omdat ook Otis (17) en zijn vriendinnetje mee gaan.”

Plat op de achterbank

De riem mag er weleens af, vertelt de presentatrice. Want het is druk. Ook na vijfentwintig jaar dienst bij VTM. Ter ere van dat jubileum werd Van Mol afgelopen week nog in de bloemetjes gezet. Haar allereerste werkdag aan de Medialaan herinnert ze nog als gisteren. “Ik kwam over van VRT en die dag werd een persconferentie georganiseerd waarbij vooraf geen enkele journalist wist dat die georganiseerd was om mijn overstap aan te kondigen. Toen ik de zaal binnen kwam, was de zaal met verstomming geslagen. ‘Neen! Zij toch óók niet?’, klonk het. Voor mij was onder meer Jaques Vermeire ook naar VTM getrokken.”

Een evidente keuze was de overstap destijds niet, vertelt Van Mol. “Weken, maanden heb ik erover nagedacht. Maar ik was uiteindelijk toch te nieuwsgierig. Ik wilde weleens weten tegen welk voorstel ik ‘nee’ zou zeggen. Tijdens dat gesprek legde VTM mij vervolgens een stappenplan van acht jaar voor, terwijl ik bij de VRT op dat moment nog werkte met tijdelijke contracten. Toen bleek dat ‘Het jeugdjournaal’, een nieuw project dat ik bij VRT zou mogen presenteren, afsprong heb ik toegestemd. Dat zorgde best voor opschudding toen. Ik weet nog hoe ik, voor een eerste gesprek bij VTM, de instructies kreeg om plat op de achterbank te liggen bij aankomst zodat niemand me kon zien (lacht).”

Vinger op de wonde

Een kwarteeuw later presenteert Van Mol nog steeds ‘Telefacts’ en ‘Telefacts: Zomer’ op de zender, maar ze is ook ambassadrice van Rode Neuzen Dag en binnen moederbedrijf DPG Media geeft ze presentatieopleidingen aan opkomende talenten. “Mijn stokpaardje? Iedereen individueel behandelen en zijn of haar persoonlijkheid nog meer laten uitkomen. Dit is moeilijker dan het klinkt, als coach leg je vaak de vinger op wonde, niet iedereen kan daar even goed mee om.”

‘Het vakantiehuis’, elke vrijdag in de app van HLN

