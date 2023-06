Birgit Van Mol bezoekt in ‘Het vakantiehuis' opnieuw buitenverblijven van BV’s: “Maar zelf zit ik nog niet in vakantiemodus”

KIJK. Het nieuwe seizoen van ‘Het vakantiehuis' begint op 23 juni

Het belooft een straf tweede seizoen te worden, want Birgit trekt met haar geluidstechnicus en twee cameramensen naar het vaste vakantieadres van zanger Christoff in Spanje, professor Stijn Baert in Westende, Child Focus-voorzitter Heidi De Pauw in Portugal, regisseur Jan Verheyen in Frankrijk, minister Annelies Verlinden in Wenduine en voormalig toppoliticus Herman De Croo in Brakel. Het lijkt allemaal leuke vakantietrips, maar de reportagemaakster is met haar ploeg doorgaans slechts één dag ter plaatse. “Voor de reportages in eigen land arriveren we meestal in de loop van de ochtend op het vakantieadres van de centrale gast en ronden we de opnames in de vroege avond af”, aldus Birgit. “Voor de verhalen in het buitenland, vliegen we de dag ervoor naar de bestemming om dan al beelden van de omgeving te maken. Daarna overnachten we ergens in de buurt. Een van onze gastvrouwen, Heidi De Pauw, was dit jaar wel zo vriendelijk om de hele ploeg bij haar uit te nodigen om in haar vakantiehuis in Portugal te overnachten. Dat was bijzonder gastvrij. Zo’n buitenlands verblijf blijft dus altijd wel beperkt, want de tweede dag staan de overige opnamen gepland en ‘s avonds keren we meestal al terug.”

Zalig vakantiegevoel

Net als vorig jaar wil ‘Het vakantiehuis’ de praatgast laten schitteren en de kijker een zalig vakantiegevoel bezorgen. “Dat lukt natuurlijk al wat makkelijker als je centrale gast op teenslippers of met een strooien hoedje rondloopt of op zijn of haar dooie gemak aan een aperitiefje nipt. Of zoals minister Verlinden, die gezellig gaat vliegeren met haar neefjes op blote voeten op het strand. Door die vakantiemodus hangt er tijdens het draaien altijd wel een goede vibe. De gasten zijn ontspannen en dat is fijn. Dat er een wederzijds respect is en een mooie band ontstaat, merk ik telkens weer. Bij het afscheid volgt er meestal een knuffel of na afloop een berichtje dat de deelnemers het fijn vonden.”

Zomerse activiteit

Bij elk reportage staan een rondleiding in het vakantiehuis, een uitgebreid interview en een zomerse activiteit op het programma. “Die activiteit wordt op voorhand vastgelegd in overleg met de praatgast. Dat kan een wandeling of een rondrit met de wagen zijn. Maar vaak is het wel meer, zoals bij Christoff. Met hem ben ik bijvoorbeeld naar zijn vaste kapper in Spanje geweest. En met Heidi De Pauw ben ik gaan surfen. Voor het eerst in mijn leven. Heel tof, het smaakt naar meer. Al was er geen douche op het strand en dat bleek niet zo comfortabel. Meteen daarna reden we immers al door naar de luchthaven voor onze terugvlucht. Ik heb een lege fles moeten vullen met water om me van kop tot teen af te spoelen om niet plakkerig van het zeezout en vol zand op het vliegtuig te moeten stappen. (lacht)”

“Eindelijk eens echt ontmoeten”

Birgit kiest haar gasten zelf uit en krijgt hulp van een researcher. Sommige gasten ontmoet ze in ‘Het vakantiehuis’ voor het eerst, anderen kent ze al van eerdere samenwerkingen. “Eén gast zei me: ‘Ik hoopte al dat je me voor deze reeks zou bellen’. En een andere zei: ‘Eindelijk kan ik je eens in het echt ontmoeten.’ Tja, dan start je meteen met goede vibes, natuurlijk. (lacht) Handig, want interviewen is zoals dansen: de chemie moet goed zitten. De vakantiemodus zorgt daar zeker ook voor. De reeks ziet er in beeld wel chill uit en is ook heerlijk om te maken, want het is werk dat veel energie geeft. De ploeg is ondertussen perfect op elkaar ingespeeld en iedereen weet precies wat zijn taak is. Bovendien mogen we in prettige omstandigheden en op mooie locaties werken. Maar het blijft wel werken. Ondanks de blote voeten op het strand. Het draaischema is bijvoorbeeld erg pittig, want de eerste vijf reportages blikten we in amper drie weken in. Ik had tussendoor slechts één dagje vrij. En omdat dit reality-tv is en we niks oefenen of willen overdoen, moeten we tijdens het draaien ook constant gefocust blijven. We gaan dus niet zomaar even op visite. Elk bezoek moet binnen de beschikbare en beperkte tijd ook een mooie reportage opleveren.”

Veel gepuzzel

Vandaar dat alles goed moet worden voorbereid. “Aan elke aflevering gaan niet alleen veel research maar ook heel wat telefoontjes vooraf. Want op onze wishlist staan wel veel namen, maar niet iedereen ziet het zitten om een cameraploeg op zijn vakantieadres te ontvangen. Of kan zich vrijmaken in onze opnameperiode. Er komt voor het productieteam heel wat gepuzzel met agenda’s aan te pas. Bovendien maak ik tussendoor ook nog ‘Telefacts Zomer’, dat tijdens de vakantieperiode twee keer per week op antenne komt. Nee, voorlopig zit ik zelf nog niet in vakantie-modus. (lacht)”

