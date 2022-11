Birgit Herteleer vertrok voor ‘VTM Nieuws’ met een bang hart naar het WK Voetbal in Qatar: “Ik ben hier gelukkig nog niet weggejaagd”

TVNaast Gilles De Bilde (51) die elke dag in het kamp van de Rode Duivels voetbalnieuws sprokkelt, heeft ‘VTM Nieuws’ ook een vrouw op het WK in Qatar. Nieuwsanker Birgit Herteleer (32) volgt in het Arabische emiraat de supporters op de voet, maar peilt ook naar het leven aan de Perzische Golf en hoe het gesteld is met de mensenrechten. “Dit is mijn moeilijkste journalistieke opdracht ooit.”