Binnenkort op tv: Annemie Struyf volgt draagmoeders en wensouders voor nieuwe reeks

In ‘Draagmoeders’ maken kijkers kennis met Lies en Peter, die een kindje dragen voor hun vrienden Elke en Dries. Kimberly - mama van vier kinderen - is voor de vijfde keer zwanger, deze keer voor het koppel Frits en Joey uit Nederland. Joke draagt voor de tweede keer een kindje voor haar schoonbroer Jef en zijn man Tim. Al 11 jaar proberen Stephanie en Wesley vruchteloos hun kinderwens te vervullen, tot schoonzus Gwendolina zich als draagmoeder aandient. Karl en Greet hebben elk een zus: de ene was de draagmoeder van hun dochtertje Nova, de andere wil de draagmoeder zijn van hun tweede kindje.

“Drie jaar geleden kwam ik in contact met draagmoeder Lies, die toen 14 weken zwanger was. Lies wilde graag meewerken aan een reportage over draagmoeders, omdat ze merkte dat het thema veel vragen opriep”, zegt Annemie. “Ik dook zelf in het thema en deed ook een oproep naar andere draagmoederverhalen. Zo ontstond de idee van een reeks over draagmoeders en, meer algemeen, ook over ouderschap, kinderwens en existentiële vragen als: wanneer is een kind je ‘eigen’ kind? Hoever moet je gaan om een ‘eigen’ kind te krijgen? En waar liggen de limieten van fertiliteitsbehandelingen?”