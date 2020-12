Binnenkort nieuwe aflevering ‘Black Mirror’: ‘Dood aan 2020'

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De nieuwe aflevering van de donkere reeks ‘Black Mirror' zal ‘Death to 2020' heten: dood aan 2020. “De bedenkers van ‘Black Mirror’ hadden dit jaar niet kunnen verzinnen”, klinkt het in de teaser. “Maar ze hebben er wel iets aan toe te voegen." De populaire Netflix-reeks houdt z'n kijkers al jarenlang een spiegel voor over de nefaste gevolgen van nieuwe technologie. Denk maar aan een app waarmee je mensen in het echte leven kunt ‘blokkeren', zoals op Twitter, of een website waar je een levensechte kopie van je overleden geliefde - compleet met herinneringen - kunt bestellen.

Wat deze nieuwe aflevering precies zal inhouden, is nog niet bekendgemaakt door de makers. Vermoedelijk gaat het om een mockumentary, waarin Hugh Grant de hoofdrol zal spelen. “Charlie Brooker heeft een mockumentary over 2020 geschreven", vertelde die recent. “Het is iets voor Netflix, en ik ben een historicus die over het jaar geïnterviewd wordt. Ik ben vrij weerzinwekkend eigenlijk. En je zal mijn pruik geweldig vinden."

Erg traag

In mei vertelde Brooker nog in The New York Times dat de pandemie niet echt geschikt was voor een goede ‘Black Mirror’-aflevering. “Het gaat allemaal erg traag en erg stilletjes. Ik denk wel dat wanneer je nu iets zou schrijven over een maatschappij die in vijf minuten na het begin van een pandemie in elkaar stort, dat mensen het zouden afwijzen. Het zou er maar onwaar uitzien en mensen zouden zeggen: ‘Wel, ik heb dat zo helemaal niet ervaren.‘” Blijkbaar heeft Brooker dan toch een goede insteek gevonden.

Wanneer deze bijzondere aflevering op Netflix te zien zal zijn, is nog onduidelijk. En of er een zesde seizoen komt, wilde Brooker enkele maanden geleden nog niet kwijt. “Ik mag het niet zeggen. Ik blijf druk bezig en ben aan het schrijven." Dat belooft.

Lees ook: