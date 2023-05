BINNENKIJKEN. Riante villa uit ‘Miljoenenhuizen’ heeft maar liefst 900.000 euro aan maatwerk

Wikipodcast Erik Van Looy: “Na mijn overstap naar Vier heb ik geen televisie­prij­zen meer gewonnen. Op de VRT won ik echt alles”

Presentator Erik Van Looy (61) overloopt in de ‘Wikipodcast’ samen met podcastmaker Kevin Pierlé z’n eigen Wikipediapagina. Daar valt meteen op dat Erik in de loop der jaren een mooi gevulde prijzenkast heeft verzameld. “Ik heb drie keer een Televisiester voor ‘Beste Presentator’ gewonnen”, vertelt Erik. Die kreeg hij in 2008, 2009 en 2010. “Maar in 2012 ben ik van de VRT overgestapt naar Vier. Sindsdien heb ik nooit nog iets gewonnen.” Luister hierboven naar de volledige aflevering van de ‘Wikipodcast’.