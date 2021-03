BINNENKIJKEN. Nieuwe stek, nieuwe start: in deze appartementen wonen de koppels uit ‘Blind Getrouwd’

Na de honeymoon op Kreta is het voor de vier koppels uit het zesde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ back to reality. De komende zes weken zullen ze dag in dag uit met elkaar moeten samenleven in een appartement, gekozen door de makers van het programma. Voor het eerst met je partner samenwonen is altijd een grote uitdaging, maar voor deze blind getrouwde kandidaten is het pas echt een serieuze relatietest. Dat ze door de coronaregels minder activiteiten kunnen doen dan tijdens de vorige edities, maakt het avontuur nog spannender. De koppels zijn nog meer op elkaar aangewezen: met vrienden afspreken of even wegvluchten in je hobby zit er amper in. Hanne en Dave vinden in gezelschapsspelen een goede manier om de verveling tegen te gaan, terwijl Veerle mag genieten van de kookkunsten van Sven. Nathalie en Dennis maken het extra gezellig met kaarsjes en Candice en Marijn zullen wellicht veel tijd doorbrengen in hun favoriete kamer, de master bedroom...