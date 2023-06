BINNENKIJKEN. Mama geeft in ‘Miljoenenhuizen’ woning van 1,5 miljoen euro cadeau aan haar zoon

BV ‘Li­sa’-ac­teur Mathias T'syen viel 51 kilo af na maagver­klei­ning: “Ik droeg sjaals om mijn kin te verstoppen”

“Ik ging elke dag naar de fitness en probeerde alle mogelijke diëten. Zelfs nadat ik met een niercrisis op spoed belandde, viel ik niks af.’ Acteur Mathias T’syen (25), die meespeelde in ‘Lisa’, slaagde er pas in 51 kilo af te vallen dankzij een maagverkleining. Al had hij reden genoeg om die stap te zetten. “Iemand zei tegen mij: ‘Dikke, gij gaat niets bereiken’”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’, dat openhartig met Mathias prak over zijn ingreep en de nasleep van zijn maagverkleining. “De eerste drie à vier maanden kon ik maar twee koffielepels gepureerde voeding verdragen.”